Loquillo ha criticado en laSexta Noche el comportamiento que han tenido los políticos durante la pandemia del COVID-19, afirmando que "ha dejado mucho que desear", mientras que, por otro lado ha destacado que "el de los ciudadanos ha sido ejemplar". "Yo hago siempre el chiste de a muchos les enviaría al Ministerio del Tiempo para que recordaran las situaciones que ha vivido este país", ha expresado.

"No soy de los que se van quejando. Lo más importante es crear empatía y es cierto que no ha existido por parte del Gobierno. Ha faltado comunicación por parte del Ministerio de Cultura. El sector de la música es un sector olvidado y eso es real", ha lamentado.

Sin embargo, Loquillo ha destacado que "en este momento hace falta transmitir confianza, transmitir ganas de que tenemos que salir juntos de esto y no dejar a nadie atrás". "Y tenemos que ver empatía. no me voy a cansar de repetir que se abran las puertas y empecemos desde cero porque la industria va a empezar desde cero", ha señalado el artista.

El cantante de rock and roll abrirá las puertas del Wizink Center el 3 de julio con un concierto benéfico para el Banco de Alimentos de Madrid. "Recibimos la propuesta del Wizink y evidentemente no me lo pensé dos veces y reuní a la banda. Les dije que somos la mejor banda de rock and roll del país y había que estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor de nosotros mismos", ha contado en laSexta Noche.

En este sentido, ha reconocido que se trata de "una responsabilidad". "Posiblemente estemos ante el concierto más importante de nuestras vidas. Todo lo que se recaude va a ir al Banco de Alimentos de Madrid, pero no podemos olvidar que esto es una forma clara de decir que tenemos que avanzar, que la industria tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y dar la cara en un momento tan terrible como este", ha manifestado.

"Vamos a llevar la poesía a todas partes. Los artistas nos vamos a adaptar la situación, pero sobre todo vamos a querer que el público sepa que vamos a estar ahí, que lo vamos a hacer con responsabilidad y que hay que llenar los espacios porque las canciones son el alimento del alma", ha defendido Loquillo.