Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha reclamado al Gobierno que "ejerza sus competencias en el control de aeropuertos" y "en el control de la llegada de migrantes en pateras" porque, según ha asegurado, están teniendo "una oleada de migrantes irregulares y un alto porcentaje de lo que llegan lo hacen contagiados". "Necesitamos la colaboración del Gobierno de España en este aspecto", ha manifestado.

En este sentido, el presidente autonómico ha expresado que en Murcia están "preocupados" con la oleada de pateras que llegan y por el "número de positivos que están dando estas personas que llegan en patera". "Demando la implicación y que asuma sus competencias el Ministerio de Interior y el Gobierno central", ha reclamado.

En lo referente a los brotes en la región, López Mira ha asegurado que "la situación ahora está contenida", pero que están analizando "cada caso y cada brote que pueda surgir". La situación de Totana está mejorando y ahora los brotes que surgen están, de momento, contenidos".

Sin embargo, el presidente de Murcia ha dicho que están "muy a a la espera de lo que puede pasar es los próximos días". "La situación es estable. Esto debe ser positivo en un periodo en el que el sector turístico es fundamental para la región de Murcia. Quiero lanzar un mensaje de que esta es una región segura porque se están tomando decisiones anticipadas, decisiones valientes y no se está dando un solo día de respiro cuando se produce un brote", ha manifestado López Miras.

Asimismo, el presidente autonómico del PP ha afirmado en laSexta Noche que echa en falta "más diálogo en todos los ámbitos" y que también lo echó en falta en el encuentro de presidentes autonómicos de La Rioja. "El encuentro fue un buen instrumento y le agradecí y reconocí a Sánchez que nos convocara, pero eché en falta que una reunión tan importante y en un momento dan decisivo para el futuro de España no se hubiera preparado mejor, no se hubiese abierto un debate, un diálogo más en profundidad y no se hubiera llegado a acuerdos", ha criticado el presidente autonómico.

López Miras también ha dicho que no responsabiliza al Gobierno de los brotes en Murcia, pero que sí echa "en falta" y pide "más controles en los aeropuertos porque el mayor porcentaje de contagios tiene origen en personas que han llegado a través de aeropuertos infectadas de coronavirus y lo han expandido por Murcia". "Hay algunos países que exigen cuando se viaja desde España un PCR negativo, pero cuando se llega a España desde ellos, no se les exige nada", ha criticado.

Por último, el presidente de Murcia ha expresado que espera que no se produzca un segundo confinamiento y ha defendido que ahora "estamos mejor preparados" que en marzo, que "la sociedad está mucho más concienciada" y que "cada vez somos más prudentes y más responsables".

"La autoridades sanitarias y políticas tenemos claros los protocolos a seguir cuando hay positivos. Confío en que con las actuaciones quirúrgicas podamos ir reactivando la Economía, los hábitos sociales. Es cierto que tenemos que reactivarla, pero hay que establecer medidas destinadas a proteger a la población más vulnerable frente al coronavirus", ha afirmado.

Además, López Miras ha dicho que no tienen prevista una cartilla Covid, sino que están "trabajando de la mano de las autoridades sanitarias, tomando decisiones cuando hay que tomarlas". "Hemos sido la comunidad con menos contagios y fallecidos y vamos a seguir detectando cada positivo, analizando su trazabilidad y tomando decisiones certeras y rápidas cuando haya que tomarlas", ha asegurado el presidente de Murcia.