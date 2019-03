Lola: "No estoy dada de alta en la Seguridad Social y tengo miedo de que me cobren"

VUELVE A ESPAÑA SIN DOCUMENTACIÓN TRAS SER INDULTADA

Iñaki López pregunta a Lola por su estado de salud y si ha tenido oportunidad de visitar ya al médico para valorar su enfermedad. "No he tenido oportunidad porque llegué ayer y estaba muy cansada. Tengo miedo porque ahora mismo no tengo documentación ninguna y no tengo dinero. No estoy dada de alta en la Seguridad Social y sinceramente con mucho miedo que me ponga peor hasta que arreglen los papeles, porque obviamente nuestra situación económica no es buena y con miedo que me cobren porque hasta el billete de avión lo tengo que devolver".