La pregunta de Maillo a Cristina Pardo: "¿Es cierto, como decía Rajoy, que serás directora de laSexta?"

CRISTINA PARDO, TRAS LA PISTA DEL PP

Cristina Pardo responde a Maillo, que asegura que hay rumores de que su relación con Ferreras es mala: "Mi relación con Ferreras es buenísima, siempre he dicho que es muy divertido trabajar con él". Pardo corrigue al político y explica que Rajoy dijo que era demasiado joven para dirigir la cadena: "Teniendo en cuenta que a todos los que apoya acaban imputados, si cree que no voy a ser directora de laSexta igual me va bien".