Aunque José Bono ha celebrado que el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE "goza de una magnífica salud", sí ha recordado en laSexta Noche las críticas contra el grupo socialista que no hace mucho tiempo atrás profería el partido de Pablo Iglesias, muy criticado ahora por su intención de reducir el tope salarial de sus cargos públicos.

"No estoy en disposición de devolver a Iglesias la palabra casta, que fue un invento suyo para zaherirnos. Todo el mundo cambia de opinión y de criterio", ha justificado Bono, que ha afirmado ver ahora al secretario general de la formación morada "con un tono menos crítico".

En este sentido, Bono entiende que Iglesias y en Podemos "quieren vivir mejor", y ha matizado sus palabras: "Quieren que sus hijos vivan mejor que ellos. Han visto el sueldo de ministro, que es bastante más que tres salarios mínimos juntos, y quieren cobrarlo. Es humano".

"Lo único que es más criticable es el tono, un poco de superioridad sobre lo que era moralmente más reprobable. Eso es lo que es más condenable", ha incidido Bono, que ha puesto en valor el "sistema de la Constitución del 78" como herramienta integradora de todas las fuerzas políticas existentes en España.

"El sistema político español del 78 lo integra todo. Mira lo que pensaban: que éramos casta, que no teníamos derecho a una defensa medianamente digna. Acusaron de asesino a Felipe González, y ahora están gobernando con su partido". Así, Bono ha aseverado que este sistema "tiene tal fuerza que les ha integrado", y ha sentenciado: "Integra todo, y va a acabar integrando a aquello que creemos que no creemos que lo sea, y me refiero a los separatistas catalanes".