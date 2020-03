José Bono lo tiene claro: "El Gobierno de coalición goza de una magnífica salud". Así se ha expresado el exministro socialista en una entrevista concedida a laSexta Noche, en la que ha asegurado que se expresa de una forma totalmente abierta sobre este respecto porque no ha recibido ninguna instrucción de su partido: "No me han dicho nada".

Bono ha enumerado todas las veces que Unidas Podemos criticó al Partido Socialista para justificar que se den cambios de opinión en todas las formaciones políticas. "¿No recuerdan lo que decía Pablo Iglesias de nosotros? Dijo que asaltarían el cielo. Nos dieron lecciones sobre los sueldos limitados, las casas en las que vivíamos...".

Ahora, en cambio, ha destacado el exdirigente socialista, la formación morada "ha llegado a la Moncloa", y eso les "ha apaciguado". Bono ha profundizado en esta reflexión: "Poco a poco se irán acomodando porque gobernar es difícil. Cobran sueldos de ministros y quieren vivir mejor. Esto es humano, le pasa a todo el mundo, y a los de Podemos".

"No son de una raza distinta a la nuestra", ha insistido José Bono, que ha recordado que "en este mundo todo el mundo cambia de opinión", y quien no lo hace "es tonto". Si bien Bono ha reconocido que Pedro Sánchez dijo que no podría dormir si Podemos "ocupaba ciertos Ministerios", sí ha destacado que este cambio de opinión en Sánchez "tiene un atenuante muy grande: que ocho millones de españoles han cambiado de voto".

Dardo a Echenique: él estaba en Ciudadanos

Bono también ha usado el ejemplo de Echenique, que arremetió contra las críticas dirigidas al anteproyecto de ley de libertad sexual asegurnado que "cuando las mujeres redactan una ley viene un machote a decir: 'Yo te explico cómo hay que hacer las cosas", para justificar que siempre se dan cambios de opinión en los partidos.

"Echenique, que hoy es el portavoz de Podemos, perteneció a Ciudadanos. Todos cambiamos. ¿Qué pensará él ahora de lo que es Ciudadanos estando de portavoz en Podemos?", ha destacado el exministro socialista, que ha recordado los avances en materia de igualdad que ha impulsado el PSOE en los últimos años.