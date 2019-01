Javier Maroto: "En NNGG del PP hay más gays que en todas las asociaciones de la Federación LGTB"

Javier Maroto ha hecho un duro alegato contra "la izquierda" por tratar "de colectivizar". El secretario de Organización del PP critica que a las "personas homosexuales" les digan que "para ser un buen gay hay que ser así, pensar así, vestir así y tener determinadas ideas".

Cree que lo mismo pasa con el feminismo. Maroto defiende que "no hay nadie que no sea feminista" si el feminismo es "que el hombre y mujer son iguales en derechos y obligaciones", pero la izquierda "colectiviza" y no "tienen que decir a las mujeres cómo tienen que pensar".

Javier Maroto: "Ruth Beitia es consciente de que lo que dijo no se ajusta ni a lo que piensa ella ni el PP"

Javier Maroto: "Aznar llevaba en su programa electoral que dos hombres se pudiesen casar"

Javier Maroto: "La Ley contra la Violencia de Género es necesaria. El PP no cambiará su criterio"