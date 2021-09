Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, ha afirmado en laSexta Noche que "la opinión del Gobierno sobre la sociedad española es que ha avanzado mucho en derechos, también del colectivo LGTBI, y que se respeta en general".

Sin embargo, la ministra ha defendido que "los datos son objetivos y dicen que los delitos de odio se han incrementado un 10% en el último año". "Esto merece una reflexión tranquila, pausada y al mismo tiempo, rotunda, porque no cabe amparar desde el punto de vista social y político ningún comportamiento que aliente al odio y mucho menos a los delitos de odio", ha manifestado al respecto.

Así, Isabel Rodríguez ha subrayado que "no cabe en nuestro país este tipo de comportamientos" y ha destacado que los responsables políticos deben "dar ejemplo de ello". "Este Gobierno va a estar al lado de los avances de derechos y libertades. No quiero entrar en la confrontación, creo en la tarea de la pedagogía, calmar el debate para que la ciudadanía entienda de qué hablamos. Si solo gritamos, no nos pueden escuchar", ha expresado.