La reflexión de Afra Blanco sobre la migración: "España no es un país racista, pero tiene políticos racistas"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista advierte: "El discurso de Vox, basado en odio y mentiras, daña a una sociedad que siempre ha sido migrante". Y pide al PP alejarse de un socio que lo arrastra hacia la extrema derecha y un tono racista y xenófobo.

Afra Blanco se ha sumado al debate sobre la inmigración y ha respondido a las declaraciones del jurista Santiago Martínez-Varela. "España no es un país racista, pero sí tiene políticos racistas", ha afirmado.

La sindicalista ha subrayado que la llegada de migrantes se ha reducido respecto al año anterior y que no existe hoy más delincuencia que en el pasado. Al contrario, ha destacado que los índices están en mínimos históricos, mientras que lo que sí ha aumentado son los delitos de odio.

En este sentido, ha vinculado directamente estos datos con el discurso de Vox:

Asimismo, hizo un llamamiento a cuidar el lenguaje: "Quiero reivindicar algo: por favor, no usemos el término ‘ilegal’. El ser humano no es ilegal en el mundo. Ser migrante no puede ser ilegal. Nadie es ilegal". En este sentido, ha defendido que cuando se habla de ‘personas ilegales’ se emplean términos denigrantes, y ha propuesto hablar en su lugar de "situación de irregularidad".

Por último, también se ha referido al Partido Popular: "Debe alejarse de un socio que, visto con los ojos del pasado, lo está arrastrando hacia posiciones de extrema derecha y hacia un tono racista y xenófobo".