"Las imágenes de estos días son absolutamente lamentables". De esta forma ha denunciado Íñigo Errejón los disturbios que se han vivido en Barcelona y otros puntos de España en el marco de las protestas que reclamaban la puesta en libertad de Pablo Hasél. En laSexta Noche, el líder de Más País ha señalado que "estos hechos no debería ser utilizados para las peleas en el Gobierno".

Al mismo tiempo, Errejón ha mostrado su preocupación por "el estado de la libertad de expresión" en España: "Hasél es un personaje absurdo con letras deleznables, pero no debería estar en la cárcel". Así, el líder político cree que el rapero "no es un mártir", pero ha precisado: "No quiero vivir en un país en el que cantantes, titiriteros o tuiteros puedan acabar ante un tribunal o en una celda".

"A mí hoy en Twitter, antes de venir, una cuenta me ha puesto que mire debajo del coche", ha relatado Errejón, que si bien cree que esa persona "no tiene que ir a la cárcel", sí "sorprende siempre la doble vara de medir", y ha finalizado señalando que "España está en una situación preocupante, y hay una generación entera que solo ha conocido la crisis y nos tenemos que preguntar qué tenemos que transformar para que no vuelva a pasar esto".