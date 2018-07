Iñaki Gabilondo: "Europa mira con mucho recelo los escritos de Quim Torra porque huelen a supremacismo racista"

SOBRE LA SITUACIÓN DE CATALUÑA

El periodista Iñaki Gabilondo no cree que Quim Torra "vaya a resolver la fractura de Cataluña", porque por lo que se ha visto, viene a derrotar a una parte de la Comunidad y no a reconciliar a las dos. "No puedo ver bien el nombramiento de ninguna manera", afirma el periodista.