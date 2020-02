Iñaki Gabilondo ha valorado en laSexta Noche cómo están las relaciones entre los dos partidos de gobierno. "El PSOE y Podemos han pasado de no poder verse a verse del todo. La política hace este tipo de milagros portentosos que a los que no militamos en ningún partido nos parecen muy raros, pero deben ocurrir", ha manifestado el periodista a Iñaki López.

En este sentido, Gabilondo cree que "estamos asistiendo a una exhibición de Podemos muy extraordinaria", y ha precisado: "Ahora mismo no tengo más que elogios que hacer a la contención que están exhibiendo, pero no entiendo un montón de cosas". El periodista ha puesto un ejemplo: "Si Iglesias es vicepresidente primero responsable de temas sociales no veo muy bien qué tiene que ver con el CNI".

En cualquier caso, Gabilondo ha dejado claro que este hecho no le preocupa ni le deja de preocupar: "Me llama la atención. Lo que ocurre es que además de vicepresidente primero es el jefe supremo de Unidas Podemos. Ahora hay gente que lo mira desde el lado de la desconfianza suprema, como infiltrar al enemigo. Me parece lamentable".

Así, ha destacado que tampoco cree que Unidas Podemos sea ahora "una fuerza revolucionaria que tenga por intención volar el estado", y por ello valora de forma positiva el papel de la formación morada y que haya armonía entre ambas formaciones en el Gobierno: "Celebro mucho que Podemos esté mostrando una solidez, una madurez y una responsabilidad tan alta".