"Hay muchísima gente sin futuro a la que le parece obsceno que discutan PP y PSOE"

Dicen de José Bono que es un hombre que se expresa de forma meridiana sobre todo los temas, algo que Iñaki López pide al exministro de Defensa en su primera visita a laSexta Noche. “Vengo con la tranquilidad de no tener que defender un cargo público, ni un cargo en el partido, ni un sueldo público, ni un voto. Voy a decir lo que piense y sepa”, afirma el político socialista.

"A mí, con 63 años, me interesa mucho más mi país que mi partido, aunque creo que soy también patriota de partido", explica Bono, que a continuación hace una feroz crítica sobre la gestión del actual Gobierno. Tenemos 1.500.000 personas menos cotizando que hace dos años. Los años de Zapatero fueron muy duros, pero estos últimos no hay más que salir a la calle. Rajoy me parece que es buena gente, pero así no podemos seguir", sentencia el político.

Bono es partidario de alcanzar acuerdos y pide a los dos principales partidos del país trabajen en ello. "Que se pongan de acuerdo para resolver los problemas".

"Para mí el mayor problema es la gente que lo está pasando mal y que no puede salir a la calle”, explica el expresidente del Congreso, que cuenta una dura escena de la vida diaria. "Yo esta mañana he ido a la tienda cerca de mi casa. Una semana ha llevado 5 euros y cuando salía le ha dicho al cajero, quíteme lo que sobre, eso me ha hecho pensar en la cantidad de gente que hoy no puede ver con esperanza el futuro".