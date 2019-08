Pere Navarro, director de la DGT, ha visitado el plató de laSexta Noche para hablar de seguridad vial.

Preguntado por Hilario Pino, Navarro ha desvelado dónde va el dinero que recauda Tráfico. "La DGT tiene un presupuesto aprobado por el Congreso, da igual si ingresas más o menos. Yo cobro lo mismo a final de mes y todos los funcionarios también. El dinero recaudado queda en una cuenta corriente a disposición del Gobierno, de Hacienda", ha dicho Pere Navarro.

"No hay ningún interés en recaudar más, pero sé que por mucho que lo diga no convenceré a la gente. Los incentivos por poner más multas son leyendas urbanas, no son ciertos", ha añadido.

Sobre la cantidad de radares y la posibilidad de que algunos no multen, Pere Navarro ha asegurado que "hay cajas de radares vacías y los aparatos se van moviendo". En concreto, ha destacado: "Puede haber un tercio de las cajas vacías y hacen el mismo efecto porque el conductor ve la caja, o recibe el aviso del navegador y frena".

Ante la posibilidad de que haya quienes crean detectar los radares que no multan, Pere Navarro ha insistido en que se van moviendo: "Aunque haya gente que piense que nunca hay un radar dentro, no sabe el día que sí lo tendrá. Ni yo sé exactamente dónde están".

Finalmente, el director de la DGT ha insistido en que "no hay ningún interés en recaudar mucho porque tampoco se trata de empapelar a la población, sino de mantener una relación de confianza entre el ciudadano y la DGT".