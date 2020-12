Gonzo ha afirmado en laSexta Noche que "no hay mejor cordón sanitario hacia Felipe VI que cargar las tintas contra el rey Juan Carlos I".

"A mí me llamó la atención cuando empezó esta deriva, porque era llamativa, de que ya se puede contar todo de Juan Carlos I, que también lo hacían muchos monárquicos y 'juancarlistas'. Y entendí o es mi percepción, que mientras se ataque a Juan Carlos, se llena un espacio que sirve para no atacar a Felipe VI", ha manifestado.

Para Gonzo, "ese es el objetivo, que no se ataque a Felipe VI". "Me parece legítimo por parte de los monárquicos y, a parte, no hay por ahora mucho demostrable que se pueda cargar a Felipe VI, aunque por lo pronto se sabe que Felipe VI ha estado un año silenciando que él era beneficiario de un fondo en Panamá y que no dijo nada hasta que no se publicó", ha señalado.

En este sentido, el periodista ha dicho que cree que "el poder atacar libremente a Juan Carlos lo que habilita es que ese espacio no se utilice para generar dudas sobre la figura de Felipe VI, que al final es generar dudas sobre la monarquía".