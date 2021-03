Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy crítico en laSexta Noche con la propuesta de Unidas Podemos de limitar los precios del alquiler porque, según ha afirmado, "lo que va a hacer es empeorar la situación del mercado de la vivienda".

"Yo le daría un 0 rotundo. Y Podemos lo sabe y lo único que hace es una medida populista porque no es enfrentar a propietarios contra inquilinos, es enfrentar a los inquilinos actuales contra los futuros que no podrían acceder a una vivienda", ha manifestado.

Sin embargo, el economista ha defendido que el PSOE, que plantea bonificar un 90% a los propietarios que rebajen el alquiler, "va bien encaminado", aunque ha dicho que "se queda en un 6" de nota.

"Yo prefiero que la solución en la vivienda esté en manos de los propietarios privados bien estimulados, que realmente tengamos que subir muchísimo los impuestos, o tengamos que reducir las partidas en sanidad, educación y asistencia social", ha defendido.

Para Bernardos, "en esta situación solo hay una política práctica", que es, según ha dicho, "hacer incentivos a los propietarios para que aumenten la oferta, aunque los incentivos del PSOE se quedan muy cortos".

Asimismo, el economista ha criticado que "los políticos hablan muchísimo sobre viviendas sociales, de alquiler y de protección oficial, pero hacen poco". "En los últimos años, de 2015 a 2019, se han hecho de promedio 5.500 viviendas de protección oficial. Compáralas con las 84.000 de 2008, que eran el 11% del total. Y de las 5.500 viviendas que se han hecho, menos del 20% han ido al alquiler, el resto son de compras", ha señalado.

Por este motivo, según ha expresado, "los gobiernos no apuestan por el alquiler". "A mí me parece muy mal que se haga una medida populista y que se diga que el que va a hacer la protección social no es la Administración con los impuestos de los ciudadanos, sino los propietarios y vamos a liquidar el mercado del alquiler, porque en todos los países que se han puesto en marcha medidas de control de alquileres en términos de precios, lo que ha sido es una reducción de oferta y las personas que desean de alquiler no lo han podido hacer", ha advertido.