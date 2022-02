En 2017, Miguel Ángel Revilla contaba en laSexta Noche cómo era el 'modus operandi' de Iñaki Urdangarín y Diego Torres para "pegar sablazos" a base de contratos. Al volver a ver sus palabras, da más detalles acerca de una llamada que finalmente no se produjo y que le permitió 'esquivar' esta situación.

En el vídeo, Revilla cuenta cómo alguien le avisó de que le llamarían con motivo del mundial de vela para que Urdangarín le "promocione, esponsorice y poner a nivel global" el evento.

"Entonces, era el yerno preferido del rey, estaban haciendo negocios probablemente en común... porque nadie se piensa que si no está el rey detrás... A mí me llama Urdangarín y le digo: '¿No juegas al balonmano? No me interesas'. Cuidado con esto", relata Revilla.