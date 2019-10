Cayetano Martínez de Irujo ha publicado un libro muy duro en el que desvela sus secretos más ocultos como traumas, problemas con las drogas, depresiones, maltratos, líos familiares o sus relaciones más turbulentas con mujeres.

El aristócrata reconoce en laSexta Noche que su "infancia y adolescencia fueron muy tristes y muy duras" y cree que se ha sido muy injusto con él: "No se puede etiquetar a nadie y no se debe interpretar a nadie a no ser de que se la conozca".

"Quien me conoce ve que no soy la imagen que me han intentado poner una parte de la prensa. En este país hay esa costumbre y parece que no te puedes salir de ahí", asegura Cayetano, que confiesa que ese es "uno de los motivos por lo que ha hecho este libro".

Martínez de Irujo asegura que "el libro está hecho bajo el máximo respeto" en el que habla "bien" de sus hermanos. "No es ofensivo, es respetuoso", defiende el aristócrata, aunque reconoce que "nadie se ha ofendido quitando ellos".

Con 'De Cayetana a Cayetano' Martínez de Irujo rompe el código familiar de guardar silencio: "En nuestra familia hay un código de que no se puede hablar de nada y yo lo he roto porque cada uno es libre de manejar su vida y resolver su vida".

"Con este libro quiero pasar página de todo lo que me ha pasado. Yo ya he asumido todo, no tengo ningún sentimiento ni negativo ni positivo. Me he ganado mi libertad interna", zanja el aristócrata.

Por otro lado, Cayetano ha desvelado que sólo uno de sus hermano fue a visitarle al hospital tras una operación de urgencia: "Es una falta de humanidad de primer nivel":

Además, Martínez de Irujo se ha mojado sobre la exhumación de Franco. Él reconoce que se acabaría inhumando al dictador pero dice no entender "que abran esa herida otra vez":

Del discurso de Franco ha saltado al tema de la inmigración. Cayetano acogió en su casa a dos familias de migrantes, y carga contra quienes hacen discursos proinmigración sin conocer de verdad lo que implica:

Por último, el aristócrata ha apoyado la convocatoria electoral de Pedro Sánchez porque no confía en la alianza con Unidas Podemos. Cree que "tener el comunismo dentro del Gobierno es destrozar a España":