El aristócrata se ha mostrado en laSexta Noche reticente sobre la exhumación de Franco porque dice no entender "que abran esa herida otra vez", eso sí, no tiene ninguna duda que hay que sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo porque respeta "el dolor de las personas".

Cayetano Martínez de Irujo enlaza el tema de la exhumación del dictador para asegurar que "la guerra es un desastre" y recordar que ahora se está viviendo una en Siria. El aristócrata confiesa que ha tenido "una familia siria y una familia afgana" en su casa y aprovecha para cargar contra los discursos proinmigración.

"Me hacen gracia los actores que hablan de inmigración. Tráete una familia a tu casa, no lo impongas al Gobierno porque es un tema muy delicado. Hay que tener humanidad, pero no puede venir todo el mundo a Europa porque aquí se vive muy bien y nos van a destrozar la sociedad porque no cabemos y nos quitan oportunidades", asegura Martínez de Irujo.

El aristócrata cree que "hay que dejarse de demagogias" y que "el dolor de las personas hay que respetarlo al 100%, que es lo que se llama humanidad".

El aristócrata ha presentado en laSexta Noche el libro 'De Cayetana a Cayetano', donde desvela sus secretos más oscuros como su adicción a las drogas, sus traumas, maltratos o sexo:

Por otro lado, Cayetano ha desvelado que sólo uno de sus hermano fue a visitarle al hospital tras una operación de urgencia: "Es una falta de humanidad de primer nivel":

Además, Martínez de Irujo se ha mojado sobre la exhumación de Franco. Él reconoce que se acabaría inhumando al dictador pero dice no entender "que abran esa herida otra vez":

Por último, el aristócrata ha apoyado la convocatoria electoral de Pedro Sánchez porque no confía en la alianza con Unidas Podemos. Cree que "tener el comunismo dentro del Gobierno es destrozar a España":