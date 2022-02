En la actualidad, todo el planeta está pasando por un difícil momento económico. Así se observa, por ejemplo, en los récords marcados en el precio de la gasolina y de la luz o en el aumento de la inflación. Algo que disgusta profundamente a Miguel Ángel Revilla. "Nos vendían que la globalización iba a ir en contra de los monopolios, y estamos viendo que estamos bajo oligopolios", ha denunciado el presidente de Cantabria en laSexta Noche, donde ha añadido: "¿En qué cabeza humana racional se puede justificar que el barril de petróleo esté a 0,95?".

"No es que no haya petróleo. El mundo tiene tal cantidad bajo tierra que no se consumiría ni en 1.000 años, pero sabiendo que va a ser sustituido por otras energías, los países están haciendo caja. Ahí intervienen los oligopolios, que dicen: o lo pagas a 0,90, o no lo saco", ha explicado Revilla, movimiento que ha tachado de "vergüenza" por sus efectos y consecuencias: "La energía se puede cargar todas las expectativas que hay de desarrollo económico. Si todo sigue igual, nos vamos a cargar la recuperación económica, y no veo liderazgos en Europa para arreglar la situación".

Una coyuntura tan compleja que llega a poner "a las familias en una situación tremenda", sobre todo por la problemática de la inflación: "Si siguiese diez años así, a nivel acumulativo doblaríamos los precios que tenemos ahora". El líder cántabro ha retomado en este punto el hilo de la cuestión recordando que "la energía es el factor más importante en el desarrollo de un país, y ahora estamos sometidos a una dictadura de precios que controlan grandes oligopolios. No hay libertad".