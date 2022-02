Pedro J. Ramírez se mostró contundente en laSexta Noche con el escándalo de Ayuso y su hermano. El periodista afirmó que "debe haber una investigación en el ámbito penal porque no hay que descartar que pueda haber consecuencias penales del tráfico de influencias, de que se haya vulnerado la ley que impide contratar directa o indirectamente", señaló, tras lo que subrayó que "la ley dice 'indirectamente' precisamente pensando en supuestos como este".

"Al margen de la investigación penal está el posicionamiento ético del PP", manifestó Pedro J. Ramírez, quien cree que "si Casado no está en condiciones porque no se siente suficiente apoyado, o porque se siente se siente coaccionado, lo honesto sería comparecer ante la opinión pública y decir que sigue pensando lo que dijo, que no se siente respaldado y que decidan los órganos del partido".