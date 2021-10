Hace unas semanas, David Bustamante levantó una polémica con sus palabras acerca del feminismo. En una entrevista en la Cadena Ser, el cantante defendía que "lo mejor que se ha hecho en esta vida es la mujer", añadiendo que "también hay que proteger a los hombres".

En laSexta Noche, José Yélamo le pregunta acerca de esta cuestión. "Se me puede entender", afirma, asegurando que "confundió feminista con hembrista" en esas palabras.

"Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, nos hacemos mejores. No me gusta polemizar en absolutamente nada y me salió mal. Hay muchos con el hacha en alto deseando a que te equivoques; pido disculpas a quien ofendí, saben perfectamente cuál es mi postura", zanja Bustamante.