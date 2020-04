Dani Mateo asegura que lleva bien la cuarentena, aunque "durante este confinamiento también la cabeza se te va" y puede llevarnos a querer informarnos de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y a la vez. "Hay momentos en los que colapso y me quedo mirando un azulejo un rato largo", confiesa.

No obstante, el presentador, que vuelve el lunes con Zapeando desde el plató de laSexta, afirma que, aunque "para algunos será duro", en su caso el confinamiento no ha supuesto una gran diferencia. "Mi vida ya no era mucho más interesante antes", ironiza.

Además, Mateo asegura que, pese a la dramática situación sanitaria, "durante el confinamiento está habiendo mucho humor".

En ese humor, más necesario que nunca en estos momentos, se encaja la vuelta de su formato. "Zapeando pretende tener esa función, básicamente somos lo opuesto a laSexta noche. El cerebro también necesita resetear", apunta.

"Te prometemos que no vamos a aportar nada a tu vida", ha bromeado el presentador, que asegura que en Zapeando son "el 'mindfulness' de la televisión".