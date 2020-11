Pablo Casado hizo un llamamiento al "socialismo moderado", a la "izquierda patriótica", a que se una contra los Presupuestos del Gobierno apoyados por Bildu. Almeida se pregunta si forma parte de esa izquierda "o de la mala".

"Yo me considero más patriota que nada porque he luchado por la democracia en este país. Que me venga -Casado- a decir si soy patriota o no... ¡Venga ya, hombre! Es que ahora todo el mundo se pone una bandera y ya pareces patriota por eso", opina Almeida.

Cree que ese concepto de patria es "pobre", ya que "la bandera es un trapo". "No me identifico con un trapo, me identifico con la gente luchadora. Eso es ser patriota", sentencia.