Cristina Almeida: "En España se puede estar hasta 40 años en la cárcel sin la prisión permanente revisable"

La abogada Cristina Almeida se ha mostrado en contra de la prisión permanente revisable porque cree que habría que centrar la atención en otros temas como son la Educación y la "revisión de los permisos carcelarios".

Además, la abogada ha defendido que "la gente no se puede morir en la cárcel" y que "la cadena perpetua no se permite en la Constitución". Cristina Almeida tiene claro que hay que poner el foco en la Educación: "Me preocupa más educar antes que intentar educar después porque después ya hemos perdido la vida".