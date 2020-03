¿Por qué Celia Villalobos no irá a la manifestación feminista del 8 de marzo? Así ha respondido la exministra y dirigente popular a la pregunta que le ha lanzado Iñaki López en laSexta Noche: "Hace mucho tiempo que yo no voy a manifestaciones. Contra ETA he ido a todas, pero por motivos que todos los españoles compartimos".

"El tema del feminismo no se resuelve en una manifestación de un día. Puede ser una llamada de atención, pero el día a día es el que hace posible un feminismo razonable", ha destacado Villalobos, que ha matizado: "Me preocupa lo que entendemos por feminismo, que es la lucha por la igualdad y por llegar a donde queremos llegar, y no hasta donde nos dejen".

Villalobos ha declarado que "hay grupos que tienen una visión diferente del feminismo, y que han creado una nueva religión", y ha criticado a quienes reclaman un feminismo "anticapitalista y contra el sistema democrático", lo que para ella supone "un concepto negativo" y resulta no ser "un modelo para las mujeres".

Villalobos ha ahondado en su propia reflexión señalando que esta visión del feminismo "tiene su dogma y sus papistas", así como "la capacidad de excomulgar". "Dejas de ser feminista porque lo dicen ellas. Esto es profundamente negativo", ha insistido la dirigente popular, que se ha mostrado tajante en este aspecto: "Si la religión no es buena, una religión laica no me parece que sea la solución real para las mujeres"

"Yo no quiero oprimir a nadie"

"Me preocupa que con este nuevo feminismo pasemos de ser oprimidas, que lo somos, a ser opresoras", ha señalado Villalobos después de escuchar las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que afirmó que no las mujeres en España "no son víctimas" de la violencia machista.

Villalobos ha asegurado que no quiere "oprimir a nadie", y ha ido más allá en su explicación: "No quiero machacar a un hombre por el hecho de serlo. No doy el carnet de feminista a los hombres o no, porque creo que eso no va así". Así, según ha continuado en laSexta Noche, dice pedir a los hombres "que se den cuenta de que no es bueno violar, que no es bueno oprimir a una compañera, que es negativo negarle la posibilidad de desarrollo humano a una mujer.