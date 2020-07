"De Corinna no me sorprende", así ha comenzado su entrevista Cayetano Martínez de Irujo, para quien Juan Carlos I "ha sido un ejemplo de rey". "Me parece lamentable que se le esté machacando de esta manera porque ha hecho mucho por España y ha solucionado situaciones muy difíciles dentro de la política nacional", asegura.

Sin embargo, piensa que la investigación sobre sus acciones "debe realizarse y debe llegar hasta el final para que se sepa lo que ha pasado", pero considera que "su figura se está manchando de una manera que no es justo ni corresponde a todo lo que ha hecho por España como rey".

El duque de Arjona explica que aunque su familia es monárquica por sangre y tradición, él lo es también por convencimiento. "Soy juancarlista y soy mucho más de Felipe VI ahora mismo por la ejemplaridad de todo lo que está haciendo", explica.

Además, destaca que lo que hace un padre no se debe mezclar con lo que hace un hijo y considera que Felipe VI "ya ha puesto un cortafuegos y no se le puede responsabilizar de lo que salga de esta investigación". No obstante, deja claro que sí de él dependiera, "jamás quitaría de vivir en Zarzuela al rey emérito porque se lo ha ganado y tampoco le quitaría el título del rey emérito, más allá de que tenga que pagar un precio por sus acciones si así se estipula".