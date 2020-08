El juez Baltasar Garzón todavía no se encuentra plenamente recuperado del coronavirus, tras recibir el alta el pasado mes de abril. "Los pulmones están afectados, tengo que pasar revisión en septiembre", ha indicado en laSexta Noche, donde ha explicado que, por este motivo, le preocupan especialmente los negacionistas de la pandemia.

"Me preocupa especialmente cuando toda esta gente que se llaman 'negacionistas' se toman tan a la ligera y nos ponen a todos en riesgo", ha aseverado, advirtiendo de que "en algunos casos podría existir una verdadera responsabilidad penal por vía de inducción que puede conducir a un contagio". "Ese contagio podría llegar a ser delictivo", ha aseverado.

"Tenemos que identificar quiénes son. Yo me siento especialmente perjudicado. Esto no es una broma y no puedo aguantar y soportar estas afirmaciones", ha agregado.

"Hay que analizar caso por caso, ver quién está promoviendo ese tipo de actuaciones", ha ahondado el magistrado, señalando que es preciso saber "quién tiene una relación de relevancia, jerarquía, laboral, parental o de cualquier otra índole, que pueda inducir a personas a considerar que esto es inocuo y se contagien o contagien a otros".

Garzón ha recordado que existen "normas específicas" para prevenir los contagios. Por este motivo, ha señalado, ante estas actitudes "podríamos empezar a pensar también en un posible delito de desobediencia".

En cuanto a los negacionistas que han celebrado concentraciones contra las medidas frente al COVID-19, el juez ha apuntado que esos "ciudadanos que están ejerciendo un derecho de manifestación", no obstante, "no tienen derecho a contagiar". "El ejercicio de su libertad choca con el derecho a la salud de cada ciudadano", ha zanjado.