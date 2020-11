Inés Arrimadas no secunda las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre Irene Montero. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que la ministra de Igualdad "debe" su puesto a "la persona con la que comparte Consejo de Ministros".

Para la presidenta de Ciudadanos, este comentario es tan censurable como aquellas personas que criticaban a Ana Botella por ser alcaldesa 'gracias' a ser la pareja de José María Aznar, entre ellos Pablo Iglesias.

"¿Tan difícil es decir esto? ¿Tan difícil es no hacer dos trincheras en España? No me gusta que a las mujeres se le cuestionen por sus parejas", zanja Arrimadas.