A raíz del asalto que se produjo reciemente al Ayuntamiento de Lorca, el actor Alberto San Juan ha reflexionado en laSexta Noche sobre la situación caótica y hasta peligrosa que está viviendo actualmente la política española, así como la polarización nacida a consecuencia de lo primero. "No creo que la democracia que llevamos viviendo en España desde la Transición sea una democracia especialmente profunda o potente. Una sociedad en la que los ciudadanos no pueden participar en decidir el precio de la luz y de las casas -que estén a merced de los mercados, de un poder ajeno al funcionamiento democrático que parece ser decisivo-, me parece una democracia a medias", ha comenzado explicando el actor.

"Pero estamos viendo últimamente algo que va aún más allá de eso, y es cuestionar el funcionamiento básico de la democracia", ha proseguido San Juan, en referencia a lo ocurrido en Lorca: "Hay un movimiento mundial, en el que están Bolsonaro, Trump, Orban o Abascal, que ya se empieza a cuestionar incluso la forma democrática. No contentos con ir vaciando de contenido las posibilidades de una democracia representativa, se empiezan a cuestionar las formas". A este respecto, ha añadido: "Me parece muy peligroso".