Alberto Fabra: "Hay que demostrar la ejemplaridad de los políticos"

Iñaki López afirma que la política valenciana es conocida en los medios de comunicación por la enorme cantidad de corrupción que hay en esta comunidad autónoma, sin embargo, el presidente de esta región, Alberto Fabra, prefiere mirar para otro lado. "El CGPJ hizo una memoria el año pasado donde comentaba que habían 1661 casos de corrupción en España. 656 eran en Andalucía y 280 eran en la Comunidad Valenciana. No quiero decir que esté satisfecho, pero no es nuestra comunidad donde más corrupción hay".

El político castellonense opina que hay que separar muy claramente las cuestiones políticas de otros comportamientos no adecuados o que están en procesos judiciales. "Hay que demostrar la ejemplaridad de los políticos en momentos de mucha dificultad", afirma Fabra.

En los últimos tiempos han desaparecido muchos imputados del Parlamento Valenciano pero aún quedan algunos. ¿Cómo se lucha contra esta corrupción? "Yo he mantenido el criterio de que aquellas personas que estaban imputadas no estuvieran ni en el gobierno valenciano, ni en la dirección del grupo parlamentario, ni en el partido. No es el momento de desacreditar a toda la clase política porque hay gente muy buena", sentencia el político popular.