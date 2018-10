Aitor Esteban responde a Inés Arrimadas: "¿Intolerancia? Quien propone una ley para dejar sin representación a algunas personas es Ciudadanos"

Aitor Esteban: "Partido Popular y Ciudadanos ocupan el mismo espacio, más a la derecha de lo que estaba Mariano Rajoy"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha hablado sobre la petición hecha por PP y Cs para aplicar el 155 en Cataluña. "Sólo enquistaría más el problema, tiene que ser por una cosa muy concreta". Además, ha destacado que ambos partidos están más a la derecha: "Casado le dice a Rivera que se desplace a la izquierda porque no le deja hueco".

Aitor Esteban: "La prisión preventiva de personas que representan a millones de ciudadanos no ayuda a solucionar las cosas"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho en laSexta Noche que "hace un año había en Cataluña tiempo para haber buscado soluciones" y que "ahora se complica". En este sentido, ha destacado que la prisión preventiva dificulta.

Aitor Esteban: "Es una provocación a la ciudadanía que la familia Franco quiera enterrar al dictador junto a la plaza de Oriente"

El portavoz del PNV ha valorado en laSexta Noche la petición de la familia de Franco para que el dictador se exhume con honores militares: "Me parece un descaro". Ha añadido que la decisión es "por el simbolismo del lugar".

Aitor Esteban revela que su relación con Rajoy era "muy buena": "No siento lástima por la moción, pero no fue algo agradable"

El portavoz del PNV en el Congreso ha dicho en laSexta Noche que su relación era "muy buena" con Rajoy: "Como persona y de trato me cae bien, es agradable, me encantaría volver a estar con él hablando un día tranquilamente". No obstante, Aitor Esteban ha dicho que "se equivocó profundamente en Cataluña" y que discrepa de "su modelo de Estado".

Aitor Esteban: "Es grave que invitaran a Billy el Niño a una comisaría de Madrid, un error mayúsculo que debe tener consecuencias"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado la presencia del torturador del franquismo Billy el Niño en una comisaría de Madrid. Además, ha destacado que deben retirarle las medallas pensionadas: "No puede haber excusas legales, si hay alguna traba, se modifica".