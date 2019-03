Almudena Grandes: "La propuesta de Ciudadanos sobre violencia de género esconde una idea muy antigua"

ENTREVISTA COMPLETA A ALMUDENA GRANDES EN LASEXTA NOCHE

La escritora Almudena Grandes ha hablado en laSexta Noche sobre su libro 'Los besos en el pan' y también ha valorado diferentes aspectos de la actualidad como la polémica en torno a la violencia machista y la propuesta de Ciudadanos. Al respecto ha afirmado que encierra una idea antigua. Almudena Grandes también ha dicho que en estas elecciones no apoya a ningún partido: "No me representan".