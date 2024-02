Miguel Ángel Revilla afirmó en la Sexta Xplica que tiene a la ministra Teresa Ribera "en el punto de mira". "Nos ha hecho muchísimo daño en Cantabria. Los lobos se han comido 4.000 animales en el último año en Cantabria. En este momento, tenemos 19 manadas de lobos en Cantabria", manifestó, tras lo que apostilló que él no quiere acabar con el lobo, pero señaló que antes, "cuando había una sobredimensión, se hacía una saca para hacer un equilibrio que haga posible el que haya un número de lobos que no se cargue a los ganaderos".

Así, el expresidente de Cantabria señaló que "esta señora ha declarado al lobo especie en riesgo de extinción". Esa señora no sabe lo que es un lobo, no ha pasado por lo que pasé yo de niño, que fui pastor de ovejas con ocho años", relató, tras lo que subrayó que "un lobo no es como un oso".

"Esa señora no sabe que el lobo ancestralmente tiene la tendencia a matar a todo el rebaño y comerse hasta la última oveja", manifestó el exlíder del PRC, al tiempo que dijo que le encanta "que haya lobos, pero controlados". "Esta señora quiere llenar Cantabria de lobos", añadió Miguel Ángel Revilla.