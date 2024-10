Ángel Brandez, propietario del restaurante 'Vlue Arribar', se mostró muy crítico en laSexta Xplica con la reducción de la jornada laboral. "He venido a hablar como hostelero y hombre. Nos estamos olvidando de hablar de la ilusión. No sé a quién le importa ni a quién va dirigida la reducción de jornada, pero no puede ir dirigida a personas que tengan ilusión en conseguir algo en su vida", afirmó el empresario hostelero, quien calificó de "estupidez" que se "enseñe a la gente que lo que tiene que pensar es que tiene que trabajar lo menos posible para poder llegar a algo".

En la misma línea, Brandez declaró que "es un principio muy malo el decirle a la gente que tiene que trabajar poco para conseguir sus sueños". "Estamos hablando de dinero y deberíamos hablar de personas, de sueños, de conseguir algo en esta vida, y es imposible que alguien que quiera ser algo en la vida se ponga el límite de trabajar 37 horas", expresó el hostelero. Puedes ver su intervención completa,