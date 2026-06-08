Elena, médico en País Vasco: "Estamos muy preocupados. Llevamos casi un año de huelga y los más perjudicados somos todos"

En laSexta Xplica, Elena, médico en País Vasco, ha explicado las razones que han llevado al colectivo a movilizarse y ha advertido de que las consecuencias afectan "no solo a los médicos, sino a todos": " Estamos dificultando el acceso a diagnósticos precoces y a tratamientos tempranos".

"No es vocación, es explotación". Es el mensaje que se puede leer en la pegatina que luce Elena, médico en el País Vasco, durante su intervención en laSexta Xplica, donde ha relatado la situación que atraviesa el sector sanitario tras meses de huelga.

"Estamos muy preocupados porque es una huelga que ya dura mucho tiempo, casi un año", ha señalado Elena, dejando claro que el problema va mucho más allá de las condiciones laborales de los médicos. "Los más perjudicados somos todos. No somos solo los médicos; somos todos los ciudadanos, porque todos vamos a ser pacientes en algún momento. Estamos dificultando el acceso a diagnósticos precoces y a tratamientos tempranos", ha advertido.

"Nos estamos jugando todos la viabilidad del sistema sanitario público", ha afirmado. En su opinión, garantizar una atención de calidad pasa por contar con profesionales que puedan desempeñar su trabajo en condiciones adecuadas. "Los médicos tienen que estar descansados, formados y disponer de tiempo para atender a los pacientes. No tienen que tener tiempo para nosotros, no con esas agendas tan enormes que tenemos todos, que vas a ver al médico y estás mirando al ordenador en vez de mirarte a ti. Por eso necesitamos un estatuto marco de nosotros, propio de los médicos", ha lamentado.

La facultativa también ha explicado que las reivindicaciones del colectivo se desarrollan en dos ámbitos diferentes. "Todo el mundo sabe que la sanidad está transferida en todas las comunidades autónomas y muchas de las competencias dependen de cada una de nuestra comunidad. Por ejemplo, el tema de las convocatorias de las OPEs, las plantillas, el régimen de sueldos, de descansos... Eso es competencia de las autonomías. Pero hay mucha parte que es competencia estatal y la competencia estatal es fundamentalmente este estatuto marco que nos planteamos, porque Mónica García, sin estar negociado con ningún médico, porque en esa mesa de negociación no estábamos representados, salió lo que ellos habían hecho durante dos años. Nos sorprendió mucho, no nos lo esperábamos y nos pusimos en huelga", ha detallado.

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