El economista Julen Bollaín ha afirmado que "decidir actuar o no de una manera en el mercado inmobiliario es ideológico, y el Gobierno está capacitado para hacerlo". "Cuando en España se decide hace más de 20 años privatizar el suelo urbanizable y que el Estado no tenga un papel activo en las políticas de vivienda, eso es una decisión política", ha señalado, tras lo que ha defendido que "no podemos normalizar el tener que hacer dos o tres horas para ir a trabajar desde casa".

Por otro lado, el economista ha hablado de "un problema muy grande" que hay en España: "Estamos hablando de que una de cada tres viviendas registradas desde el 2015 pertenece a grandes propietarios, y el 48,5% de personas en España que están de alquiler están en riesgo de pobreza", ha lamentado.