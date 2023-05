Óscar Romero contó en laSexta Xplica que ha tenido que volver a casa de su madre con sus dos hijos. "No puedo pagar 800 o 1.000 euros por una casa cobrando una nómina de 1.200 euros", lamentó, al tiempo que indicó que está divorciado y no recibe "ningún tipo de pensión".

"No tengo derecho a libros escolares. Los que cobramos como yo estamos en un limbo porque ni nos dejan pedir ayudas, ni podemos acceder a otros sitios porque es demasiado baja", expresó, tras lo que destacó que no estaba hablando del acceso a la vivienda en Madrid, sino en "Castilla-La Mancha, donde se supone que la vivienda no ha subido tanto".