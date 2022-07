El inicio de la entrevista de José Yélamo a Miguel Ángel Revilla estuvo marcado por un divertido momento protagonizado por el presidente cántabro, que en un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo cambió el cargo de Rajoy, Zapatero y Aznar de expresidentes a "exvicepresidentes".

Este lapsus no fue pasado por alto por los aludidos, que no dudaron en bromear con él. Mientras Aznar dijo que "en mi vida me han llamado muchas cosas, pero nunca exvicepresidente", Zapatero se dirigía a Revilla como "presidente de Cantabria, aunque he tenido la tentación de llamarlo vicepresidente". Por su parte, Rajoy aseguraba saber por qué Felipe González no estaba en aquel acto: "Va a ser el único que va a seguir siendo expresidente". Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.