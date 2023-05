Nacho Escolar, director de elDiario.es, ha reflexionado en laSexta Xplica sobre el problema de la natalidad en España, una situación que, en su opinión, tiene que ver "con la evolución de la sociedad" aunque también con las políticas públicas y "decisiones de la Administración". En este sentido ha expuesto cómo en otros países europeos "han evolucionado también y las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pero no tienen los problemas que tenemos en España".

Ha mostrado su preocupación por las personas que quieren tener hijos y no pueden por distintas circunstancias. "Porque su trabajo no se lo permite, porque es difícil tener hijos si vives con tus padres...", ha señalado. "En la edad en la que muchas mujeres tienen hijos en otros países, aquí aún no se han emancipado", ha agregado Escolar, recalcando que la problemática está relacionada con "políticas públicas muy concretas: vivienda y educación".

"Es España hemos apostado unas cantidades inmensas del PIB de cada año en hacer la mejor red de alta velocidad, pero no hemos tenido a estas alturas una buena red de escuelas públicas", ha lamentado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.