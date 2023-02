La 'yayaMariCarmen', tiktoker, visitó el plató de laSexta Xplica y protagonizó un divertido momento al mostrar el programa unas imágenes en las que su nieto la engañaba diciéndole que Rafael había muerto. Su reacción es tan desternillante que ni José Yélamo pudo contener las carcajadas en directo.

Mari Carmen Valencia, abuela tiktoker, es una estrella en las redes gracias a su nieto. "Mi nieto es el culpable de todo lo que me ha pasado, y bendito culpable. Para mí ha sido muy grande. Me llaman marcas, pero lo mejor es cuando me paran las niñas y niños, me abrazan, me quieren y las quiero", expresó, tras lo que destacó dos casos en los que ha "llorado con niñas" que fueron corriendo a abrazarla porque Mari Carmen les recordaba a su abuela fallecida.