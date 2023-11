Matilde padece una situación extrema. Avaló a su hija con su vivienda en la anterior burbuja inmobiliaria y ahora, tras no poder hacer frente al pago, ha sido desahuciada. "La avalé en un 20% y resultó luego que soy tan propietaria como ella", ha indicado en laSexta Xplica, donde ha asegurado que han vendido sus dos viviendas a un fondo buitre y quieren echar a su familia y la de su hija.

Una situación que le ha hecho sobrepasar todos los límites. "Me han jubilado a los 58 años por la depresión. Estuve a punto de hacer una locura. Es un dolor tan grande que te quiten tu casa... la pagué bien jovencita hace 30 años", ha lamentado.

Así, ha denunciad en laSexta Xplica que no es la única persona en esa situación: "Como yo hay millones de familias, no nos dan una alternativa. Ahora mismo no hay plaza ni en los albergues. Te quitan la casa, te quedas con deuda y con todo el dinero que has pagado", ha zanjado.