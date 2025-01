Un joven defiende a los influencers 'antipensiones' y señala a Pedro Sánchez: "Esto no es dinero del Monopoly"

Jorge, un joven participante en el debate de laSexta Xplica sobre pensiones, defiende a los creadores de contenido o influencers que no creen en las pensiones o que no están de acuerdo con el sistema actual de España: "No están en contra de las pensiones, sino del sistema de pensiones público que es un sismtea Ponzi, es ilegal", asegura este joven.

Este sistema -explica Jorge- "consiste en ofrecer un retorno con un dinero ficticio que no existe en un supuesto", por tanto, y según este joven, "al final nadie nos garantiza que vayamos a tener pensiones, nos lo garantiza la clase productiva de este momento". Y eso -mantiene- es lo que pasa con este sistema.

El joven va más allá y asegura que "el problema es que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, desvíe la atención hacia las empresas privadas diciendo que es un bien justificado, como si esto fuera dinero del Monopoly, porque no dinero del Monopoly porque la gestión del dinero la hacen ineficientemente. Lo que hay que hacer es fomentar a esa clase productiva". En el vídeo, podemos ver al completo la opinión de este joven y las reacciones a ella de los demás tertulianos del debate.