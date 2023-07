El Gran Wyoming analiza la relación entre el PP y Vox en laSexta Xplica, donde sostiene que los 'populares' en realidad "están encantados", puesto que "tienen un Dóberman en el jardín que muerde al personal" pero al que pueden echarle las culpas: "El PP está diciendo nosotros no somos, es Vox".

No obstante, el presentador sostiene que "en un sistema democrático, en un Estado de derecho, meter ese tipo de calaña en las instituciones es absolutamente impresentable" y se muestra tajante sobre la formación de extrema derecha: "Eso no es un partido que pueda llamarse democrático, porque no lo es".

Puedes escuchar su análisis completo sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que asimismo recuerda que "Vox es una escisión del PP" e incide en que el propio Santiago Abascal era "el niño bonito" de Esperanza Aguirre.