El juez José Castro ha declarado al ser preguntado en laSexta Noche sobre la inmunidad de Juan Carlos I, que "la inviolabilidad no tenía sentido antes ni ahora, y además, la colaron en la Constitución de una manera subrepticia".

El presentador del programa, José Yélamo, ha recordado cómo la justicia británica rechazó la inmunidad de Juan Carlos I en la causa por el acoso a Corinna Larsen, y además un juez expuso que "ese término de inviolabilidad cubriría a esta persona -el rey- de, por ejemplo, haber robado en una joyería en pleno centro de Londres". Sobre esta idea, el juez Castro ha expresado: "La inviolabilidad es lo que ha explicado el juez británico, y no lo que dice la Real Academia, porque no dice que sea un privilegio personal, sino que va asociado a la función. Pero eso no se ha querido poner a las claras -en la Constitución- porque sabían que el pueblo podía poner reparos. Entonces somos todos culpables, los de antes y los de ahora, de haber consentido eso".

"Si se puso inviolabilidad -en la Constitución- en lugar de lo que se tenía que poner, que el rey no estaba sometido a enjuiciamiento civil ni penal, haciendo uso de esa frase del juez británico, que puede violar, negarse a reconocer hijos, no pagar deudas... Si eso lo hubieran puesto, ¿cree que el pueblo español hubiera votado tan abiertamente? No, fueron ambiguos porque nadie se atrevía a explicar qué era", ha insistido el juez.

Por otra parte, José Castro ha expresado su opinión a la reacción que tuvo el rey emérito ante la pregunta de una periodista sobre si iba a dar "algún tipo de explicaciones". "Me parece de muy mala educación. Es una falta total de respeto a una pregunta que le ha hecho una periodista, que es la misma pregunta que le hubieran hecho muchos españoles", ha criticado el juez. Puedes ver estas declaraciones en el siguiente vídeo: