Cristina Almeida ha hecho en laSexta Noche una diferenciación sobre la anterior crisis que hubo en España en 2008 y la situación económica actual. "La anterior crisis era una crisis de bancos y se multiplicaron los millonarios y se hundió la clase trabajadora y media, y ahora hay trabajo más fijo y no está bajando el empleo", ha destacado.

En este sentido, la abogada ha pronosticado que "van a pagar los de siempre la crisis". Sin embargo, Almeida ha dicho que "no se está pagando de la misma manera porque se están tomando medidas mucho más sociales". "Tengo la sensación de que estamos más defendidas por este Gobierno que por el que tuvimos en la otra crisis", ha expresado al respecto.

"La crisis de 2008 era una crisis absolutamente bancaria, nosotros sufrimos las consecuencias, no los bancos, que se les dieron 60.000 millones, o no sé cuánto, pero no se hicieron aportaciones sociales. Y hubo un desempleo tremendo, pero ahora los ERTE han ayudado mucho. Es la primera vez que se ha ayudado a los autónomos, y también Europa ha tenido una actitud distinta, ya que la otra vez le dio por la austeridad y hundió a los países del sur", ha argumentado, al tiempo que ha apostillado: " España ha tenido una actitud en cambiar las cosas en Europa".