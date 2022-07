Afra Blanco explica a Francisco Marhuenda en laSexta Noche la responsabilidad que tienen las administraciones, "gobierne quien las gobierne", tras la oleada de golpes de calor. "Las administraciones tienen la responsabilidad de velar porque se cumplan y aquí no se han cumplido, si no no estaríamos hablando de una persona que ha fallecido por realizar su actividad laboral", cuenta Blanco refiriéndose al barrendero que falleció esta semana pasada en Madrid pro el calor.

De esta forma, critica que la prevención de riesgos siempre haya sido una "cuestión de segundo orden": "Es algo que tenemos que denunciar".

Blanco insiste en el vídeo que acompaña a esta noticia: "Se necesita un plan de choque contra la siniestralidad laboral. Es evidente que se necesitan protocolos en el ámbito laboral contra el estrés térmico".