Daniel Sancho cumplirá en breve dos meses desde que está en la cárcel tras ser detenido por las autoridades tailandesas por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Su familia y abogados han emprendido una serie de estrategias para que en un futuro sea posible su extradición, ¿pero qué opciones tiene Daniel Sancho de cumplir condena en España?

El catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, ha señalado en laSexta Xplica que España y Tailandia "no tienen tratado de extradición". Pero en este caso no procede la extradición "ya que no es un crimen que se haya cometido en España" y que el "autor haya huido al país asiático" y se lo reclame.

"Lo que sí tiene España firmado con Tailandia es un instrumento de cooperación para ejecución de la sentencia", añade el abogado. Se trata de un recurso que se puede solicitar "una vez que la sentencia sea firme" y que "ya no quepa ningún recurso sobre ella y salvo que la pena sea de muerte". "Lo que tiene que hacer la defensa es ir escalonando,ya veremos de qué modo, si mediante un indulto parcial o intervención del rey de Tailandia, que es también un personaje algo extravagante", explica Cortés.

Este instrumento de ejecución "está en vigor desde el 1 de diciembre de 1986", y "reconoce que después de haber cumplido una parte de la condena en Tailandia, el condenado puede venir a España para con las leyes penitenciarias españolas cumplir el resto de condena que se le haya impuesto".

Pero aquí puede haber un problema de "heterogeneidad", es decir, le "pueden imponer la pena de cadena perpetua, pero esto en España no está reconocido". "Esto no supondría un problema. Lo técnicamente posible es que una vez que esté ocho años que exige cumplir en cárceles tailandesas por sentencias firmes, pueda venir a España para que cumpla el resto", resume el catedrático.