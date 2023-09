La abogada penalista y criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado la estrategia penal de Rodolfo Sancho al elogiar a las cárceles de Tailandia tras su viaje al país para visitar a su hijo Daniel en prisión. De Vicente ha señalado este lunes en Más Vale Tarde que el actor español "está buscando no enfadar" a las autoridades tailandesas.

"Está buscando la benevolencia de las autoridades, no enfadarlos ni molestarlos", ha revelado la abogada. Según ella, "al principio de la mediatización de este caso se hicieron declaraciones que ayudaban muy poco y están remendando ese roto".

El actor y padre del asesino confeso Daniel Sancho ha elogiado a las cárceles del país asiático y ha asegurado que "está tranquilo" y contento con el trato. "Estoy muy contento de saber que en las cárceles tailandesas no hay violencia dentro, no hay ningún tipo de mafia dentro, no hay droga dentro", ha manifestado Rodolfo Sancho.

Además, al ser preguntado a su vuelta a España si sus declaraciones son "un blanqueamiento" a las cárceles tailandesas, visiblemente molesto, Rodolfo no ha querido contestar. "No sé por qué iniciéis, si ya he dicho que no voy a hablar. Ya está, ¿no?", ha zanjado el actor.