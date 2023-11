Tomás, un defensor de los bancos, sugería en laSexta Xplica que los bancos han estado perdiendo dinero los últimos años, a lo que el periodistaJosé María Camarero no podía evitar responderle: "Han ganado este año mucho más de lo que han ganado nunca y se les ha aplicado un impuesto".

Un impuesto que, según predijo "no va a seguir igual porque la economía no va a ser igual el año que viene" y explicó a este defensor que la queja de los bancos se debía a "la rentabilidad de los accionistas": "Ellos miran por sus accionistas, que consideran que no tienen la suficiente rentabilidad".

En este vídeo, también aclaró que "hay muchos países europeos que han aplicado este impuesto y el crédito no se ha caído": "Desde luego no va a cambiar el panorama financiero". Y aclaró que "porque haya o no impuesto, ni van a dar mas o menos crédito, ni van a pagar más o menos por los depósitos".

Además, también le explicó por qué el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés: "El BCE ha subido los tipos porque la inflación se ha disparado. No porque España tiene deuda".